Partecipate, danno biologico da risarcire a seguito del demansionamento accertato

L’assegnazione del lavoratore a mansioni qualitativamente inferiori e non riconducibili al livello di inquadramento può costare caro alla società partecipata e comportare una condanna al risarcimento per danno biologico che, al ricorrere dei presupposti ex articolo 12 del Tusp, può anche divenire fonte di responsabilità erariale per gli amministratori e i dipendenti delle società inhouse.

A questo riguardo è da segnalare l’ordinanza n. 23022/2025 con cui la Cassazione, Sezione lavoro, ha condannato...