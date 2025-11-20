Progressioni verticali, il mancato esonero del periodo di prova allunga i tempi per sostituire il personale
In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente non è più (come prevedeva la precedente disciplina) automaticamente esonerato dal periodo di prova ma lo è a condizione che ci sia il suo consenso
Sulle progressioni di carriera tra le aree di inquadramento (meglio note come progressioni verticali) il testo dell’ipotesi di contratto del personale del comparto relativo al triennio 2022/2024 non è intervenuto solo sul versante di quelle «in deroga», spostando in avanti il termine ultimo del loro al 31 dicembre 2026, ma ha inciso sull’intero istituto cogliendo l’occasione per chiarire alcuni riflessi, giuridici ed economici, che esso genera.
Il primo intervento di manutenzione si registra all’articolo...