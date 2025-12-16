Indennità di funzione, procedura per certificare le risorse utilizzate dai Comuni attiva fino al 2 marzo
L’acquisizione del dato è necessaria al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse ripartite con decreto 7 febbraio 2025
Definita la data di chiusura della procedura telematica per la certificazione dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali nell’anno 2024. Il Viminale ha fissato al 2 marzo prossimo il termine della fruibilità della procedura per l’acquisizione dei certificati.
Disponibile dal 4 dicembre, alla pagina del Viminale https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify...
