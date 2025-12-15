Fisco e contabilità

Patrimonio pubblico, così l’impatto sociale taglia i prezzi di cessione

Gli effetti positivi dell’offerta riducono i corrispettivi: un modello di calcolo

di Davide Di Russo (*)

Sempre più spesso le amministrazioni pubbliche, nel perseguire strategie di valorizzazione del patrimonio, si scontrano con carenze finanziarie e organizzative, che rendono inefficiente la gestione del bene, oppure con l’assenza di risposte dal mercato, che non manifesta interesse alla sua acquisizione o gestione.

Il rischio è che il bene resti a lungo inutilizzato, per andare incontro a un inesorabile abbandono, considerate le difficoltà della proprietà pubblica a sostenere i costi di manutenzione...

