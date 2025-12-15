Fisco e contabilità

Pnrr, a otto mesi dal traguardo finale in arrivo la circolare «salva lavori»

A Palazzo Chigi pronte le istruzioni in vista delle verifiche di fine Piano

di Gianni Trovati

I fogli cadono rapidamente dal calendario del Pnrr, e la curva di fine anno porta a vedere all’orizzonte la scadenza finale del 31 agosto prossimo; quando i 159 traguardi e obiettivi della maxi rata finale da 28,4 miliardi, un numero triplo rispetto alla media delle scadenze precedenti, dovranno chiudere la corsa di questi anni, al netto dei fondi trasferiti sulle facilities.

Il passare delle settimane alimenta fra soggetti attuatori e imprese le incognite sulla gestione delle scadenze finali. E a...

