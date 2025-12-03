Fisco e contabilità

Danno erariale per gli incentivi erogati a pioggia

Non solo non produce alcun beneficio all’Amministrazione ma crea un effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole

di Corrado Mancini

Le risorse destinate alla premialità distribuita “a pioggia” a tutto il personale dell’ente oltre a risultare sviate della finalità di premiare ulteriormente il merito di coloro che, fra il personale dipendente, si siano assunti maggiori responsabilità amministrative oppure si siano effettivamente impegnati in attività a favore dell’ente, produce un effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole, con la conseguente emersione di danno erariale da erogazione di risorse in assenza...

Correlati

Corte dei Conti

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità