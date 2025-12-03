Danno erariale per gli incentivi erogati a pioggia
Non solo non produce alcun beneficio all’Amministrazione ma crea un effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole
Le risorse destinate alla premialità distribuita “a pioggia” a tutto il personale dell’ente oltre a risultare sviate della finalità di premiare ulteriormente il merito di coloro che, fra il personale dipendente, si siano assunti maggiori responsabilità amministrative oppure si siano effettivamente impegnati in attività a favore dell’ente, produce un effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole, con la conseguente emersione di danno erariale da erogazione di risorse in assenza...
