Ingegneria, requisiti in capo all’esecutore solo se previsti dal bando

Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione posseduta dal singolo componente del raggruppamento e quota di esecuzione del servizio allo stesso affidata, essendo sufficiente che i requisiti richiesti siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; resta impregiudicata la possibilità per la stazione appaltante di introdurre, nella disciplina di gara, specifici...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi