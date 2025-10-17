Ingegneria, requisiti in capo all’esecutore solo se previsti dal bando
Per il Tar Calabria: il principio di corrispondenza tra capacità tecnica e quote di esecuzione non trova applicazione nei servizi dove prevale un approccio «sostanzialistico» legato alla competenza complessiva del raggruppamento
Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, non opera ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione posseduta dal singolo componente del raggruppamento e quota di esecuzione del servizio allo stesso affidata, essendo sufficiente che i requisiti richiesti siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; resta impregiudicata la possibilità per la stazione appaltante di introdurre, nella disciplina di gara, specifici...