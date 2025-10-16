Manutentori impianti antincendio, tutto pronto per il rilascio delle abilitazioni
Fine delle proroghe. I Vigili del Fuoco annunciano l’attuazione degli adempimenti previsti dal cosiddetto Dm Controlli: piattaforma informatica nazionale, sedi di esame in tutta Italia e quadro regolatorio
Per la qualificazione dei tecnici manutentori di impianti, attrezzature e sistemi antincendio si va verso la fine del periodo transitorio e il conseguente ingresso nel regime ordinario. Non dovrebbero esserci più proroghe. Lo si deduce dal fatto che la direzione centrale della Prevenzione e sicurezza tecnica ha annunciato il completamento di tutti i pilastri della riforma prevista dal cosiddetto Dm Controlli (decreto del ministero dell’Interno del 1° settembre 2021), ossia: la creazione della piattaforma...