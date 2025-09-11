Investimenti immobiliari, report Cushman & Wakefield: la Spagna batte l’Italia
Nel Sud Europa superati, nel primo semestre 2025, oltre i 12 miliardi (+30%). Hotellerie e retail trainano i risultati. Madrid scommette di più sul residenziale
Con la Francia che scricchiola, la Germania inceppata e il Regno Unito che viaggia al di fuori dei parametri Ue, nel I semestre 2025, gli investimenti immobiliari transati nell’area del Sud Europa - Italia, Spagna e Portogallo - hanno superato, per la prima volta, i 12 miliardi di euro (47% in Spagna, 43% in Italia e 10% in Portogallo), dimostrando resilienza e una forte capacità di attrarre capitali, segnando un aumento di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Non solo. È la...