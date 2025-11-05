L’autorizzazione per il commercio itinerante vale su tutto il territorio nazionale
L’atto consente anche la partecipazione fuori Regione alle fiere e ai mercati in qualità di spuntisti
L’autorizzazione del Suap comunale o l’equipollente Scia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 114/1998 per il commercio ambulante abilita l’operatore economico non solo a svolgere l’attività sul territorio del Comune che l’ha rilasciata o presso cui è stata presentata ma anche sull’intero territorio nazionale, oltre alla partecipazione fuori Regione alle fiere e ai mercati in qualità di spuntisti.
Essa non ha dunque limiti di efficacia, dopo le novità introdotte dall’articolo 70 del...