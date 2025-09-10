Edifici ante 1967, spetta al proprietario provare la data di costruzione
Il principio ribadito dal Tar Campania che respinge il ricorso contro l’ordinanza di demolizione
È compito del proprietario (o responsabile dell’abuso) destinatario di un’ordinanza di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, anche se si tratta di costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Inoltre la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca È quanto emerge dalla sentenza numero 6059/2025 pronunciata dal Tar della Campania in merito al ricorso presentato contro un’ingiunzione di demolizione di un’opera realizzata...
