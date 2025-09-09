Sulla prima casa in costruzione Iva al 4% per i lavori di completamento
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Sono proprietaria di un immobile di categoria catastale F/3 (fabbricati in corso di costruzione), costituito dai soli muri esterni, che ho ricevuto in donazione con le agevolazioni prima casa. La concessione edilizia che aveva consentito ai miei genitori di edificare è decaduta e, nel mese di giugno del 2024, ho ottenuto dal Comune un permesso di costruire, per effettuare lavori edili di completamento. Ritengo che sui lavori edili di completamento di tale immobile sia applicabile...