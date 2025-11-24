La rappresentazione grafica di un abuso non ne comporta la sanatoria

Ciò che potrebbe apparire logico, non è detto che sia anche legittimo. Per logica, potremmo ritenere che, una volta allegate alle pratiche edilizie le rappresentazioni grafiche di una data opera abusiva, l’amministrazione ne prenda atto e, solo per questo, la legittimi. Ma il diritto prevede tutt’altro, ed è ciò che emerge dal provvedimento che fa da sfondo alla vicenda che si va di seguito ad esaminare.

Il caso

Con sentenza numero 8908 del 13 novembre 2025, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale...