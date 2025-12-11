Fs: piano strategico, nel 2025 investiti 18 miliardi e 35mila treni riportati in orario
Donnarumma: «Abbiamo esigenze per 12 miliardi per fare le nuove infrastrutture ferroviarie pianificate insieme al Mit»
Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro nel 2025, di cui circa sette dedicati all’attuazione del Pnrr. Più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità AV di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione dei consumi energetici grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi...