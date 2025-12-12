Urbanistica, a Milano l’inchiesta procede: sequestrata la Torre Unico-Brera
Gdf ha messo i sigilli ai cantieri nella centrale via Anfiteatro 7 dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi
Ancora un sequestro nell’edilizia milanese. L’inchiesta sull’urbanistica non si ferma, nonostante le contraddizioni tra ipotesi di reato ricostruite dalla procura e sentenze della giustizia amministrativa, che talvolta ha dato ragione ai costruttori e talvolta no. Ieri il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha messo i sigilli ai cantieri, come disposto dal gip Mattia Fiorentini, al progetto “Unico-Brera”, nella centrale via Anfiteatro 7, dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi...