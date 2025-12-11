Urbanistica

Superbonus, nel mirino i cantieri a metà: 4 miliardi sotto la lente

A rischio contestazioni delle Entrate i lavori non completati. Senza un intervento normativo pesanti ricadute su 6mila condomini

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Cantieri lasciati a metà, imprese improvvisate che accumulano decine di incarichi e, poi, non riescono a portarli a termine, anche per fattori contingenti, come il ritardo nella consegna dei materiali necessari a chiudere le opere. E, alla fine della catena di responsabilità, i condomini, costretti a rispondere di lavori mai effettuati, in qualità di titolari delle detrazioni e dei crediti fiscali a esse collegati. Questo è solo uno dei possibili esiti negativi posti a conclusione della vicenda del...

