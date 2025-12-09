La Regione Molise sistema la frana di Petacciato per 27 milioni
Al via la gara per la progettazione e realizzazione dell’intervento di consolidamento idrogeologico interessante il versante nord-est
In Molise parte la gara per sistemare la frana di Petacciato (Campobasso). L’amministrazione regionale affida la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento di consolidamento idrogeologico interessante il versante nord-est a valle dell’abitato per un valore di 27.036.992 euro. La frana, di antica data, minaccia il centro abitato e le infrastrutture strategiche come l’autostrada A14, la strada statale Adriatica e la ferrovia.
L’appalto non è suddivisibile in lotti poiché le prestazioni...