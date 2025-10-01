La Scia ex post non sana l’abuso

Gli abusi edilizi possono essere sanati (se ci sono le condizioni) soltanto in forza di un titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità e non in virtù di Dia o Scia. È quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar del Lazio, la n. 16587/2025, in merito al ricorso di una persona che aveva impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Montecompatri.

All’origine del ricorso c’era un’ordinanza di demolizione emanata dal Comune in seguito a un sopralluogo effettuato...