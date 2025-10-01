Piano carceri: entro l’anno altri 506 posti, 10mila nel 2027
Terza cabina di regia a Palazzo Chigi sull’edilizia penitenziaria. Il ministro Nordio: «Entro il 2026 sovraffollamento risolto». L’associazione Antigone: «Piano inutile»
Si è svolta ieri a Palazzo Chigi la terza riunione della cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, appuntamento ormai periodico per dare gambe al Piano carceri varato a luglio con il dettaglio degli interventi da attuare. Alla riunione, promossa anche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro delle...