Stadio Meazza, per Inter e Milan inizia la sfida finanziaria
Per i fondi azionisti detenere un asset immobiliare favorisce prospettive di ritorno economico. Scaroni: «Per la progettazione architettonica ci vorrà qualche tempo prima di renderla pubblica»
Inter e Milan hanno accolto con sollievo dopo oltre sei anni di peripezie politico-amministrative l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante. «Un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città», recita la nota congiunta diffusa in mattinata delle due società, che apre la strada alla realizzazione di un nuovo impianto, «di livello mondiale, destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della...