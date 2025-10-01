Stadio Meazza, per Inter e Milan inizia la sfida finanziaria

Inter e Milan hanno accolto con sollievo dopo oltre sei anni di peripezie politico-amministrative l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante. «Un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città», recita la nota congiunta diffusa in mattinata delle due società, che apre la strada alla realizzazione di un nuovo impianto, «di livello mondiale, destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della...

