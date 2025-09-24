La Sicilia azzera il deficit: 2,15 miliardi di avanzo

Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative che hanno superato i sette miliardi di euro, la Regione siciliana registra un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato record che il presidente della Regione, Renato Schifani, ha voluto annunciare convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana, al termine della giunta che ha dato il via libera al rendiconto generale 2024. «È un risultato straordinario, che ci riempie di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi