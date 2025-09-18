La somma urgenza nei contratti pubblici non consente deroghe alla normativa ambientale
La violazione di quelle norme costituisce reato pur se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità
Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell’intervento, dimodoché la violazione di tali norme costituisce reato pur se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) che ha introdotto...