La somma urgenza nei contratti pubblici non consente deroghe alla normativa ambientale

Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell’intervento, dimodoché la violazione di tali norme costituisce reato pur se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente) che ha introdotto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi