Subappalti, pagamento diretto autonoma obbligazione del committente
Il caso definito dal Tribunale riguarda il saldo dei lavori eseguiti a un’impresa fallita nel corso del collaudo
La vicenda affrontata dal Tribunale di Benevento, sentenza n. 1016/2025, risulta di particolare rilevanza per gli aspetti pratici trattati in tema di pagamento diretto ai subappaltatori.
Il casoAl netto degli aspetti civilistici sulla corretta configurazione giuridica della fattispecie dell’indebito pagamento e sulla ripetizione di quanto pagato (richiesto dal curatore fallimentare), l’aspetto...