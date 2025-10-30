Siteb, una strada su tre in Italia è «riciclata» ma il potenziale è ancora enorme
Italia al terzo posto in Europa per tasso di recupero del fresato d’asfalto (60%) nella produzione di conglomerato bituminoso
Il riciclo dell’asfalto in Italia cresce a ritmo sostenuto, con benefici effetti dal punto di vista ambientale ed economico. Secondo i dati diffusi da SITEB – Associazione Strade Italiane e Bitumi ad Asphaltica World 2025 (Fiera del Levante di Bari, 29-31 ottobre), oggi una strada su tre nel nostro Paese viene costruita o manutenuta grazie all’impiego di asfalto riciclato. Un risultato che colloca l’Italia al terzo posto in Europa (Fonte Eapa) per tasso di recupero del fresato d’asfalto (60%) nella...