Anceferr, la filiera ferroviaria italiana va difesa e valorizzata
Il presidente Miceli: «Senza manutenzione non c’è sicurezza e senza pagamenti certi non c’è futuro»
«Senza imprese solide e qualificate non può esistere un’infrastruttura sicura e moderna. La filiera ferroviaria italiana è un patrimonio industriale e professionale che va difeso, valorizzato e messo nelle condizioni di operare con continuità e responsabilità». È il messaggio lanciato da Vito Miceli, presidente Anceferr (Associazione nazionale costruttori edili ferroviari riuniti), nel corso dell’Assemblea generale 2025 dal titolo «Connessioni», che si è svolta alla Casa dell’Architettura-Acquario...