Le costruzioni e la casa pilastri del Pil: valgono un terzo dell’economia italiana

Costruzioni e casa valgono un terzo dell’economia italiana. E bisogna allargare lo sguardo e ricomprenderne tutta la filiera. Immobili inclusi. Fa i conti lo studio realizzato da Cresme per Fillea Cgil, presentato oggi a Roma nel convegno «Il valore dell’industria Casa nell’economia italiana», che ricalcola l’impatto del settore non solo nella sua dimensione tradizionale ma lungo tutta la catena di valore, mostrando che la filiera allargata delle costruzioni arriva a rappresentare quasi il 30% del...

