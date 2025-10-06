Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di incentivi per funzioni tecniche
Incentivi per funzioni tecniche – Attività svolte dai destinatari – Assenza attestazione espressa funzioni svolte – Impossibilità liquidazione incentivi – Insufficienza semplice prospetto ripartizione – Necessità adozione regolamento interno per definizione fattispecie, modalità attestazione e tracciabilità attività svolta
Con riferimento all’attestazione inerente alle specifiche attività svolte dai destinatari degli incentivi tecnici, il Collegio ha segnalato che Ministero delle Infrastrutture...