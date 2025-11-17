I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici in materia di dissesto e piano di risanamento finanziario pluriennale

di Carmelo Battaglia

Dissesto e PRFP – Ente dissestato privo di documenti finanziari – Assenza bilancio pluriennale di previsione – Mancanza ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato – Compatibilità con fattispecie normativa gestione provvisoria – Possibile autorizzazione e impiego risorse per compensi a titolo di incentivi tecnici

La Corte ha sottolineato che non sussiste una specifica norma disciplinante le modalità in cui debba svolgersi la gestione finanziaria di un ente in dissesto privo del bilancio...

