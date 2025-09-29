Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Pergolato – Manufatto leggero – Struttura amovibile – Nuova costruzione – Stabilità e permanenza del manufatto

A fini edilizi, un manufatto può essere qualificato come pergolato solo se presenta caratteri di assoluta leggerezza strutturale, è privo di elementi in muratura, non risulta infisso stabilmente al suolo, è facilmente amovibile e svolge una funzione meramente ornamentale o di sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali si realizzi un’ombreggiatura naturale su superfici di modeste...