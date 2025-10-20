Le ultime pronunce sulle ordinanze d’urgenza

Potere extra ordinem – Art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 – Pericolo – Incolumità pubblica

È ammissibile l’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, TUEL per la prevenzione di pericoli all’incolumità pubblica; vi rientra il pericolo d’incendio quando sia concretamente e attualmente accertato, integrando i presupposti di contingibilità e urgenza. Trattandosi di rischio reale e immediato, estraneo ai meri profili di decoro o incuria, sono legittime misure extra ordinem...