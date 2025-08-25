Le Vepa amovibili consentono bonus al 50% e Iva al 10%
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Vorrei installare vetrate Vepa o infissi con vetrate panoramiche amovibili, a copertura laterale di un pergolato in legno sul quale si trova l’impianto fotovoltaico. È possibile eseguire questo lavoro in edilizia libera e fruire della detrazione? E quale aliquota Iva si applica?
La risposta dell’esperto: La risposta al primo quesito è positiva: l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (Vepa), o di infissi con vetrate panoramiche amovibili, è considerata un intervento...