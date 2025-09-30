Marche: Acquaroli rieletto, Fdi primi - In calo la Lega, cresce Fi
Meloni esulta per la riconferma del governatore di centrodestra con il 52%: «Premiato il lavoro fatto». Ora il Carroccio si aspetta il Veneto. Crolla l’affluenza
Francesco Acquaroli riconquista le Marche e nel centrodestra si fanno i conti: Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia festeggiano, la Lega “vannaccizzata” perde oltre il 10% di consensi ma aspetta il via libera al candidato leghista Alberto Stefani in Veneto, Forza Italia cresce ma resta sotto il 10% e attende a sua volta il voto in Calabria del 5-6 ottobre dove corre il “suo” Roberto Occhiuto. Oggi a Lamezia Terme la premier e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini si ritroveranno a sostenerlo, ...