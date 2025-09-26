Niente scioglimento del consiglio comunale se è impossibile surrogare il membro dimissionario
Si è in presenza della fisiologica e strutturale diminuzione del numero dei componenti dell’assise cittadina
Il Tar Basilicata, con l’ordinanza cautelare n. 81/2025 ha puntualizzato il principio di diritto secondo il quale non è possibile paventare l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale in presenza dell’impossibilità di surroga del singolo consigliere comunale dimissionario.
Il fatto
Dinanzi al giudice amministrativo del capoluogo lucano, vengono impugnati tutti gli atti deliberativi, adottati dalla massima assise cittadina di un Comune del potentino, a seguito dell’espressione della volontà...
