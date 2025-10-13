Mutui e prestiti, per le famiglie fino a 29 stipendi per cancellare il debito residuo
A Rimini, Prato e Grosseto il numero più elevato di mensilità necessarie per estinguere l’indebitamento medio. Province toscane le più esposte, tenendo conto del peso delle somme da rimborsare
In Italia un consumatore tipo dovrebbe accantonare in media 17 mensilità di stipendio per cancellare il debito residuo (tra mutui e altri prestiti). È questo il rapporto medio tra i salari e l’indebitamento della popolazione con crediti attivi, elaborato dal Sole 24 Ore del Lunedì incrociando le retribuzioni provinciali lorde dei dipendenti italiani (a tempo pieno, suddivise in 13 mensilità, Istat 2023) e i valori della mappa del credito estratti da Crif a giugno 2025. La simulazione parte dall’ipotesi...