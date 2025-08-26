Ncc, il Tar «boccia» i limiti fissati da ministero a fine 2024

Nella lunga e tormentata battaglia che vede contrapposti ministero per le Infrastrutture e i trasporti e associazioni di categoria degli operatori del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli, si registra un nuovo punto a favore di questi ultimi.

Con l’articolata sentenza n. 15284 di inizio mese, il Tar Lazio (competente sulle controversie in ordine a provvedimenti di autorità governative) ha annullato in parte il decreto 226 di fine 2024 del Mit, che poneva limiti incisivi per gli operatori...