Niente revisione prezzi per aumenti di costo del personale prevedibili
La puntualizzazione dell’Anac in risposta al quesito di una stazione appaltante
Il meccanismo previsto nell’art. 60 del codice («revisione prezzi» non determina un automatico adeguamento dei prezzi consacrati con l’aggiudicazione se la circostanza che determina l’aumento non può essere definita come imprevedibile. In questo senso l’Anac con la deliberazione n. 347/2025.
La vicenda
Nel parere, l’Anac affronta la questione della legittimità della richiesta dell’appaltatore...
Correlati
Altri provvedimenti