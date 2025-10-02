Niente varianti prima della sottoscrizione del contratto
Bocciata dall’Anac la richiesta di affidare all’aggiudicatario di uno studentato un secondo stralcio del progetto reso possibile dallo sblocco di un finanziamento: modifiche possibili solo in corso d’opera con il rispetto di condizioni rigide
Il tema delle modifiche contrattuali negli appalti pubblici costituisce un terreno delicato nel cui ambito si confrontano l’esigenza della tutela della concorrenza e della salvaguardia delle regole di gara e la necessità di assicurare flessibilità operativa alle stazioni appaltanti, in presenza di circostanze sopravvenute e non prevedibili. Il parere n. 34 del 9 settembre 2025 reso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito della funzione consultiva, si inserisce pienamente in questo confronto...