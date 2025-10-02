No alla richiesta di certificati di qualità come requisiti di partecipazione
L’alt dell’Anac in un parere reso su richiesta di una stazione appaltante
L’ Anac - con il parere di recente pubblicazione (contenuto nella deliberazione n. 345/2025) -, si sofferma sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 100 del codice in tema di previsione dei requisiti di partecipazione agli appalti di forniture e servizi.
Il quesitoIn relazione ad un appalto di servizi per la gestione di «tutte le infrazioni al codice della strada...