Bando-tipo, l’Anac allarga le competenze del responsabile di fase
Nell’aggiornamento del modello per le gare di servizi e forniture si apre a un ruolo nelle esclusioni anche per i collaboratori del Rup, in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza
Con il bando tipo n. 1/2023 aggiornato alle modifiche del decreto legislativo 209/2024, l’Anac ricalibra il procedimento di verifica della potenziale anomalia con un importante coinvolgimento del responsabile di fase (di affidamento) che, «prima facie», sembra non tener conto del ruolo (e della configurazione giuridica) di questa figura anche come chiarito nel parere n. 1463/2024 della commissione del Consiglio di Stato, espresso sullo schema del decreto correttivo citato.
Il pregresso bando tipo ...