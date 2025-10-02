Zangrillo: «Già chiuse 357 semplificazioni, ecco la mappa delle regole facili»
Il ministro per la Pa presenta il Portale Unico «Italia semplice», la guida operativa alle procedure riformate con il Pnrr per imprese e cittadini e i moduli digitalizzati da scaricare
Con il Pnrr fin qui sono state completate 357 semplificazioni normative. Fra queste, 251 sono di interesse diretto delle imprese, perché riguardano per esempio le procedure per l’installazione di strutture tecnologiche, la gestione delle acque o la realizzazione di impianti per i rifiuti. Altre 81 provano a rendere più facile la vita ai cittadini, che possono ricevere le notifiche digitali degli atti dalla Pa, o seguire strade più brevi per installare vetrate panoramiche o strutture parasole sul ...