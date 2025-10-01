Proroghe, ok alle ordinanze adeguando i corrispettivi
Un servizio di smaltimento rifiuti all’attenzione del Tar Sicilia: risarcimento all’operatore economico pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il reale costo del servizio
Nel caso trattato dal giudice (Tar Sicilia, sez. II. n. 2729/2025) il ricorrente (parte di un contratto «per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, oltre altri servizi di igiene pubblica»), contesta le diverse «proroghe» del contratto (del 2016 scaduto nel 2023), attivate con determina del responsabile e, successivamente, con ordinanza contingibile e urgente del sindaco (per esigenze di igiene pubblica).
Le contestazioni
Le ragioni del ...
Correlati
Sicilia