No all’avvalimento per i servizi alla persona, a meno che non lo preveda il bando
Due sentenze del Tar Emilia Romagna e del Tar Calabria sulle condizioni che consentono o meno l’avvalimento
L’avvalimento non si applica ai servizi alla persona (salvo che risulti espressamente previsto nella legge di gara). In tal senso il Tar E. Romagna, sez. II, sentenza n.1564/2025.
La vicenda
Il ricorrente censura la propria esclusione – da una procedura di affidamento di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza fondata sull’assenza ...