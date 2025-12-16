Appalti

No all’avvalimento per i servizi alla persona, a meno che non lo preveda il bando

Due sentenze del Tar Emilia Romagna e del Tar Calabria sulle condizioni che consentono o meno l’avvalimento

di Stefano Usai

L’avvalimento non si applica ai servizi alla persona (salvo che risulti espressamente previsto nella legge di gara). In tal senso il Tar E. Romagna, sez. II, sentenza n.1564/2025.

La vicenda

Il ricorrente censura la propria esclusione – da una procedura di affidamento di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza fondata sull’assenza ...

