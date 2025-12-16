Rti, sì al punteggio premiale all’esperienza se c’è una partecipazione «qualificata»
Il Tar Lazio legittima il bando che, ai fini del punteggio premiale collegato a esperienze curriculari, consente a Rti e consorzi di “spendere” le esperienze maturate da un singolo componente a patto che abbia una certa quota di partecipazione ed esecuzione
Il Tar Lazio, Sez. quarta, con la sentenza 15 dicembre 2025 n.22596, sancisce la legittimità di una clausola della lex specialis che, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale collegato ad esperienze curriculari, consente ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di concorrenti di “spendere” le esperienze maturate da un singolo componente solo a condizione che quest’ultimo detenga una quota di partecipazione ed esecuzione non inferiore a una soglia qualificata, nella...