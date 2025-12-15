Pagamento diretto ai subappaltatori: le indicazioni della Corte dei conti alle Pa

Il nuovo codice degli appalti, senza discostarsi troppo dalla previsione previgente, ha confermato all’art. 119, comma 11, la possibilità per il subcontraente che sia una micro o piccola impresa, ovvero nell’ipotesi di inadempimento dell’appaltatore principale e dietro richiesta del subcontraente, di ottenere il pagamento diretto da parte dell’ente committente del corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite.

Se fino alla recente rimozione del limite percentuale del valore delle opere subappaltabili...