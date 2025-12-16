Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: al via il secondo bando per l’inclusione scolastica dei giovani stranieri

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito del programma regionale Fse+ 2021-2027 Priorità 3. Inclusione sociale - Obiettivo specifico k), con la delibera di giunta n. 2057 del 9/12/2025 Allegato 1), ha previsto la pubblicazione del secondo invito per azioni di sistema per il contrasto alle povertà educative e per sostenere l’integrazione e l’inclusione nelle comunità scolastica e nella comunità territoriale dei giovani stranieri, agendo in chiave di innovazione sociale per la crescita inclusiva. In particolare, si intende consolidare l’azione sperimentale attivata in esito alle procedure previste dalla deliberazione di giunta regionale n. 1070/2024, al fine di rafforzare le progettualità di territorio, nella responsabilità dei Comuni, che consentano di sostenere le politiche di arricchimento delle opportunità educative e formative. Sono ammessi a presentare la candidature 22 Comuni con una popolazione complessiva compresa tra i 10.000 e 25.000 abitanti e una percentuale di giovani stranieri nella fascia tra i 3 e i 18 anni pari o superiore al 17% della popolazione nella stessa fascia di età. Scadenza 22 gennaio 2025. Sito web

Liguria: al via il IV bando per l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche

La Regione Liguria ha approvato il quarto bando dedicato agli enti pubblici per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata a migliorare l’autonomia energetica degli edifici ad uso pubblico, sostenendo la riduzione dei consumi e l’emissione di gas climalteranti. L’obiettivo generale è quello di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili di 1,059 GW da qui al 2030. L’obiettivo del bando - con un budget di 20.000.000 di euro - è finanziare interventi che migliorino la prestazione energetica globale di almeno una classe e che producano un risparmio di almeno il 30% dell’energia primaria. L’invito è rivolto a Province, la Città Metropolitana di Genova, i Comuni liguri con popolazione fino a 40.000 abitanti. La misura è attiva dal 10 al 26 febbraio 2026. Sito web

Marche: 1,2 milioni per progetti d’inserimento lavorativo degli ultra sessantenni

La regione Marche ha previsto il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione del disagio economico e sociale di persone disoccupate over 60, prive di ammortizzatori sociali e con difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso l’inserimento in progetti di pubblica utilità temporanei e/o straordinari, promossi dagli Enti. Possono presentare domanda, in forma singola o associata: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane; Organismi di diritto pubblico. Gli ambiti di attività dei progetti speciali di inserimento lavorativo per la realizzazione di attività temporanee e straordinarie di pubblica utilità sono: ambiente beni culturali e artistici turismo servizi di notevole rilevanza sociale. Il budget disponibile è pari a 1.200.000 euro. Ogni progetto presentato, in considerazione del numero dei destinatari inseriti e della tipologia, può accedere al finanziamento regionale per un importo massimo di 115.617 euro. Scadenza 26 febbraio 2026. Sito web

Piemonte: 10 milioni per sostituire i combustibili fossili con l’idrogeno

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando “Piemonte hydrongen valley” quale misura per il perseguimento di target energetico-ambientali in linea con quelli UE e nazionali con il fine di ridurre le emissioni di CO2 attraverso progetti di particolare valenza territoriale strategica comprensivi di produzione di idrogeno destinato alla sostituzione dei combustibili fossili. Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti: a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno; b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili; c) un progetto connesso all’uso dell’idrogeno in settori di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio. Possono partecipare le Pubbliche amministrazioni in associazione con Organismi di ricerca e Pmi. La dotazione finanziaria delle Bando ammonta a 10.000.000 di euro. Sito web

Puglia: al via un bando per progetti sperimentali di tutela delle risorse idriche

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso pubblico per favorire interventi volti alla realizzazione di attività di studio, sperimentazione e implementazione di misure innovative tese a promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti temi: la riabilitazione e valorizzazione, ecologica e paesaggistica, dei corpi idrici superficiali e sotterranei; potenziamento dei sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei e delle pressioni incidenti (Impatti derivanti dalle pressioni di origine agricola/zootecnica ed antropica causate da nitrati, fitosanitari, microplastiche, PFAS, farmaci; utilizzo di tecnologie innovative nell’ambito delle risorse idriche. Possono presentare proposte progettuali: Enti pubblici non economici, Università, centri di ricerca, Ordini professionali, Enti parco nazionali, Acque del Sud S.p.A., Agenzie Regionali per l’Ambiente, Autorità Idrica Pugliese (AIP), Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale eccetera. La dotazione finanziaria complessiva pari a 6.375.000 euro. Domande dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 fino alle ore 12:00 del 24 marzo 2026. Sito web