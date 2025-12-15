Gare, aggiudicazione legittima anche dopo il termine di validità delle offerte

È legittima l’aggiudicazione di una gara disposta successivamente al decorso del termine di validità dell’offerta, anche se non sia intervenuta la proroga della stessa su richiesta della stazione appaltante. La mancanza della proroga non è infatti idonea a incidere sulla validità ed efficacia dell’offerta, né di conseguenza può costituire vizio dell’aggiudicazione.

Sotto altro profilo, nel caso in cui la stazione appaltante debba procedere alla rinnovazione di una parte della procedura di gara la ...