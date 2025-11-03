Appalti

Requisiti, niente «cumulo all rinfusa» per le reti di impresa

Consiglio di Stato: l’equiparazione tra consorzio stabile e aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete vale solo per la qualificazione Soa, non per le gare

di Roberto Mangani

Il così detto cumulo alla rinfusa, previsto per i consorzi stabili al fine di consentire agli stessi di partecipare alle gare qualificandosi attraverso i requisiti posseduti dalle imprese consorziate, non trova applicazione alle reti di impresa. Si tratta infatti di un istituto di carattere eccezionale, come tale riferibile esclusivamente all’ipotesi espressamente indicata dal legislatore – il consorzio stabile – e non estensibile alla diversa ipotesi dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto...

