Nuova rottamazione anche per le sanzioni autovelox sulle statali
Trattativa finale della maxirata di accesso e sull’importo minimo
Il fine tuning sulla nuova rottamazione con il lavorio di scrittura delle norme di pari passo all’intesa politica - cercata ieri fino a notte fonda - impatta anche sui contorni dell’operazione. La sanatoria delle cartelle giunta alla sua quinta edizione riguarderà anche le multe statali, per intenderci le sanzioni per violazioni al Codice della strada comminate dalle Prefetture. Autovelox, posti di blocco, tutor: insomma un gran ventaglio di irregolarità commesse su strade e autostrade statali. Tutto...