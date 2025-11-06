Nuovo statuto del Friuli, rispuntano le Province
La Camera (228 sì, 78 no e 6 astenuti) ha approvato le modifiche alla legge costituzionale sullo Statuto speciale della Regione
Strada in discesa per il ripristino delle Province in Friuli Venezia Giulia: la Camera (228 sì, 78 no e 6 astenuti) ha approvato le modifiche alla legge costituzionale sullo Statuto speciale della stessa Regione. Il disegno di legge mira a delineare un nuovo assetto istituzionale aggiungendo un terzo livello agli attuali due: Regione, enti di area vasta e comuni. La riforma costituzionale del 2016 aveva soppresso ogni riferimento alle province. Quello di ieri è stato il terzo passaggio in Parlamento...