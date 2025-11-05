Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il Governo prepara una nuova stretta
Nodo Albania. Pressing Lega su migranti, oggi Fdi rilancia la tutela per gli agenti
Il nodo dei centri in Albania, alla vigilia del secondo anniversario del protocollo Roma-Tirana, ma anche un nuovo giro di vite sulla sicurezza, dopo il controverso decreto convertito in legge lo scorso giugno. Se ne è parlato ieri in un vertice a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.
Oltre ai periodici attacchi delle opposizioni e ai rilievi dei Garanti dei detenuti del Lazio e di Roma Capitale (la distanza dall’Italia...