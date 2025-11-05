Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il Governo prepara una nuova stretta

Il nodo dei centri in Albania, alla vigilia del secondo anniversario del protocollo Roma-Tirana, ma anche un nuovo giro di vite sulla sicurezza, dopo il controverso decreto convertito in legge lo scorso giugno. Se ne è parlato ieri in un vertice a Palazzo Chigi a cui hanno preso parte il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Oltre ai periodici attacchi delle opposizioni e ai rilievi dei Garanti dei detenuti del Lazio e di Roma Capitale (la distanza dall’Italia...